Seydikemer'de trafik kazası: 1 ölü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında eski muhtar Mustafa Yaman hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 23:16, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 23:18
58 yaşındaki Mustafa Yaman'ın kullandığı 48 PA 777 otomobil, Bağlıağaç Mahallesi, Dokuzçam mevkiinde kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Otomobil taklalar atarak durabildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerinde sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Mustafa Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaman'ın cenazesi Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa Yaman'ın Çaltıözü eski muhtarı olduğu öğrenildi.