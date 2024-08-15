Yeni bir öğretmen atama alanı ile yeni bir ders belirlendi

Ağustos 2024 tarihli ve 2801 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan karar ile Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" eki çizelgeye 96 sıra numaralı atama alanı eklenmiştir.

Bu karara göre, Bilim Tarihi Alanı ilk defa belirlenerek bu alana Üniversitelerin Bilim Tarihi (*) Yükseköğretim Programı/Fakülte atanabilecek ve bu öğretmenler atandıkları okullarda;

-Türk Düşünce Tarihi

-İslam Bilim Tarihi

-Düşünme Eğitimi

-Sosyal Bilim Çalışmaları

-Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler

-İslam Kültür ve Medeniyeti derslerine aylık karşılığından okutabilecekler.

İşte o karar;

(*) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını başarı ile tamamlayanlar ile lisans eğitimi sırasında pedagojik formasyon eğitimini kapsayan dersleri alan ve diplomalarının arka yüzünde "Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır." ifadesi bulunanlar.

Ahmet KANDEMİR