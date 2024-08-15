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15 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

15 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 00:01, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 03:19
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15 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurul Salonu'nda düzenlenecek TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı'na katılacak, Beytepe'deki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde gerçekleştirilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/15.00/18.30)

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ikili görüşme gerçekleştirecek, Abbas'ın TBMM'de Genel Kurul'a hitap edeceği olağanüstü oturumu yönetecek.

(TBMM/14.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katılacak.

(Ankara/11.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı ücretli çalışan istatistikleri ile temmuz ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eş başkanlığında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Iraklı mevkidaşlarının katılımıyla Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması dördüncü toplantısı yapılacak.

(Ankara)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 753. Yıl Dönümü Anma Programı"nın açılışına katılacak.

(Nevşehir/20.00)

SPOR

1- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Viyana/19.00)

2- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, açılış töreniyle başlayacak. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bosna Hersek katılacak.

(İstanbul/14.00)

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