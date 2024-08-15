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Kaçak sünnet skandalında ifadeler ortaya çıktı

Kayseri'de, sağlık kabininde yapılan sünnet skandalıyla ilgili, sağlık memuru Hüdai Çeliker ve kabin işletmecisi Safiye D. tutuklandı. İkili, hakim karşısında verdikleri ifadede suçu birbirlerinin üzerine attı

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 08:42, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 08:43
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Kaçak sünnet skandalında ifadeler ortaya çıktı

Kayseri'deki sünnet skandalında, sağlık memuru Hüdai Çeliker ve sağlık kabini sahibi tutuklandı. Kayseri'nin Develi ilçesinde, 7 yaşındaki F.E.B.'nin yasak olmasına rağmen özel bir sağlık kabininde yapılan sünneti sonrası kangren olan cinsel organının kesilmesiyle ilgili gözaltına alınan sağlık memuru Hüdai Çeliker ile sağlık kabininin işletmecileri Safiye D. ve Selçuk T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden sağlık memuru Hüdai Çeliker, sünneti kendisinin değil, sağlık kabini işletmecisi Safiye D.'nin yaptığını, kendisinin de orada olduğunu ve sünnetin nasıl yapıldığını Safiye D.'ye tarif ettiğini öne sürdü.

KAÇAK SÜNNET YAPTI

Safiye D. ise "Sünneti Hüdai Çeliker yaptı. Pansumana dikkat etmedi. Sünnetin ardından yapışkanlı elastik bir bandaj sardı. Daha sonra aileyi evine gönderdi ve süreci takip etmedi" dedi. Hüdai Çeliker ile özel sağlık kabininin sahibi Safiye D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Selçuk T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hüdai Çeliker'in 5 yıl önce de Develi Devlet Hastanesi'nin malzemeleriyle dışarıda kaçak sünnet yaptığı gerekçesiyle soruşturma geçirdiği ortaya çıktı. Öte yandan sosyal medyada gündeme oturan olay sonrası Hüdai Çeliker'e çocuğunu sünnet ettiren aileler de paylaşımlarda bulundu. Kübra Hülya Uyanık, "Biz de oğlumuzu 5 yıl önce bu adama sünnet ettirdik. Kendisi Develi'de hastanede çalışıyordu. Oğlumun yaşı küçük olduğu için 'Hastanede buna narkoz veremem ama sünneti dışarıda yapabilirim' demişti. Bizim eve gelip sünneti yapmıştı. Haberlerde yaşanan olayı izleyince şükrettim" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Yeni değil 4 yıl önce de bu kişi köylerde yanındaki temizlik görevlisiyle birlikte sünnet yapıyordu" dedi.

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