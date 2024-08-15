Marmara Denizi'nde deprem

Sabah saatlerinde Yalova'nın Armutlu ilçesinde hissedilen deprem, bölge halkını tedirgin etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, deprem 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 06:20'de meydana geldi.

Depremin merkezi, Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

AFAD, depremin merkez üssünün Armutlu ilçesinden 4.75 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi. Bu deprem, Yalova'daki sakinlerin yanı sıra Marmara Bölgesi'ndeki birçok kişi tarafından da hissedildi.