Marmara Denizi'nde deprem
Marmara Denizi'nde Yalova'nın Armutlu ilçesine çok yakın bir noktada 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Gemlik Körfezi'nde yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 09:09, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 09:11
Sabah saatlerinde Yalova'nın Armutlu ilçesinde hissedilen deprem, bölge halkını tedirgin etti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, deprem 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 06:20'de meydana geldi.
Depremin merkezi, Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.
AFAD, depremin merkez üssünün Armutlu ilçesinden 4.75 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi. Bu deprem, Yalova'daki sakinlerin yanı sıra Marmara Bölgesi'ndeki birçok kişi tarafından da hissedildi.