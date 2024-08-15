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Gazze'de ateşkes için kritik gün: 10 aydır süren savaş bitecek mi?

Gazze'deki İsrail katliamının sona erdirilebilmesi için bugün kritik gün. Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Mısır'ın çağrısıyla Doha'da ateşkes görüşmeleri yapılacak ancak savaşın tarafı Hamas masada yok. Hamas, BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul gören teklif üzerinden ilerlemek istiyor. Hamas İsrail'i, Gazze'deki katliamını uzatmak için görüşmeleri kılıf olarak kullanmak; ateşkes metnini değiştimekle suçluyor. İsrail'e göreyse durum tam tersi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 09:40, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 09:41
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Gazze'de ateşkes için kritik gün: 10 aydır süren savaş bitecek mi?

Doha'daki ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk rolünü, ABD, Mısır ve Katar üstlendi. Ancak savaşın taraflarından biri olan Hamas masada yok.

Hamas'ın masaya oturma şartı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de kabul gören ateşkes anlaşmasının üzerinden müzakerelere devam edilmesiydi.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, İsrail'i ateşkes görüşmelerini Gazze'deki savaşı uzatmak adına kullanmakla suçladı. İsrail Başbakanlığı ise müzakerelere katılacağını açıklamıştı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Washington yönetimini Amerikan İstihbarat Servisi CIA Direktörü William Burns ve Ortadoğu Temsilcisi Brett McGurk'ün temsil edeceği belirtildi.

Amerikan yönetiminin beklentisi, Gazze'de olası ateşkesin, İran'ın İsrail'e yönelik askeri misillemesine engel olması.

İranlı üç yetkilinin Reuters'a verdiği demece göre de durum böyle.

İsrail heyetinde ise İsrail İstihbaratının başındaki isim David Barnea, İç Güvenlik Servisi Başkanı Ronen Bar var.

Hamas Tel Aviv'i, ABD Başkanı Biden'ın sunduğu ve daha önce üzerinde anlaşılan ateşkes metnine yeni maddeler eklemekle suçluyor.

Başbakan Benyamin Netanyahu'ya göreyse durum tam tersi. Ayrıca Netanyahu'ya göre, ateşkesin önündeki en büyük engellerden biri yeni Hamas lideri Yahya Sinvar.

İSRAİL'DEN YENİ KOŞULLAR

Ancak önceki gün Amerikan The New York Times gazetesi İsrail'in 27 Temmuz'da beş yeni koşul içeren bir mektup ilettiğini yazdı.

Tel Aviv ise bunu yalanladı ve "Anlaşma maddelerine açıklık getirildi" denildi.

Hamas'ın Mayıs'ta ateşkes metninde 29 değişiklik istediği; bu maddelerin Netanyahu tarafından reddedildiği belirtildi.

HAMAS'IN İSTEDİĞİ METİN NASILDI?

Biden'ın önerdiği Hamas'ın sıcak baktığı ve BM Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği ateşkes metni ise 3 aşamadan oluşuyordu.

İlk aşamada 6 haftalık ateşkes, İsrail askerlerinin yoğun nüfuslu bölgelerden çekilmesi, öncelikle kadın, yaşlı, hasta veya yaralı rehinelere karşılık Filistinli mahkumlarla takas öngörülüyordu.

İkinci aşamada tüm rehinelerin bırakılması ve kalıcı ateşkes; son aşamada Gazze'nin yeniden inşası planlanıyordu.

Hamas'ın elinde şu anda 111 rehine olduğu bunların 39'unun hayatını kaybettiği düşünülüyor.

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