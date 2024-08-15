Dolar kuru bugün ne kadar?

Döviz kurları, küresel satış baskısı ile yükseldiği zirve seviyelere yakın seyrediyor.

Dolar/TL, güne yatay seyirle ve başladı ve 33,60 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise yüzde 0,26 artış ile 37,12 seviyesinde alıcı buluyor.

Piyasalarda bugün TL likidite gelişmeleri, haftalık TCMB verileri ile bütçe gerçekleşmeleri takip edilecek.

KÜRESEL GELİŞMELER

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,9 ile öngörülerin altında arttı.

Ilımlı gelen tüketici fiyatları verisi gelecek ay faiz indirimine başlanacağı tahminlerini güçlendirdi.

Buna rağmen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde daha büyük bir faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler geriledi. Dün ons altın yüzde 1'e yakın düşüş kaydetmişti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, eylülde faiz indirimine açık olduğunu ve merkez bankasının para politikasını gevşetme konusunda geç kalma lüksü olmadığını söyledi.

ABD'de bugün haftalık işsizlik maaş başvuruları, perakende satışlar, sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündemi yoğun.

JEOPOLİTİK GERİLİM SÜRÜYOR

Başta petrol olmak üzere küresel piyasalarda savaşın yayılabileceği ve küresel petrol arzını kısıtlayabileceği endişesiyle Ortadoğu'da artan gerilim de izleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas dün başladığı Türkiye ziyaretinde bugün TBMM Genel Kurulu'nda konuşacak.