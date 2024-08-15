Ankara'da servis ücretlerine zam
Ankara'da servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. En kısa mesafe yıllık 16 bin 745, en uzun mesafe 24 bin 810 lira oldu.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 10:20, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 10:20
Okulların açılmasına kısa bir zaman kala Ankara'da servis ücretlerine yüzde 40 zam geldi.
Yeni tarifeye göre; en kısa mesafe yani 0-3 kilometre arası yıllık 16 bin 745'e yükseldi.
3- 6 kilometre arası 18 bin 450; 6-10 kilometre arası 21 bin 320 lira oldu.
10-15 kilometre arası ise; 24 bin 810 liraya çıktı.
15 kilometreyi aşan her kilometre için 550 lira ek ödeme yapılacak.
Rehber personel ücreti de azami 730 lira olarak belirlendi.
Tarife bugünden itibaren geçerli olacak.