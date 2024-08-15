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Müfettiş ve uzman yardımcılarının ek göstergesi olur mu?

Kamuda hizmeti fazla olup müfettiş/uzman/denetmen yardımcısı ya da stajyer kontrolör gibi kadrolarda bulunanların kazanılmış hak aylık derecelerinin 1, 2, 3 veya 4 olması durumunda I sayılı ek gösterge cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" başlıklı bölümünün (i) sırasında belirtilen ek göstergelerden faydalanabilecekleri değerlendirilmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 15:50, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:56
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Müfettiş ve uzman yardımcılarının ek göstergesi olur mu?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinde; "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.

Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Müfettiş ve uzmanların ek göstergesi

2012 yılında yürürlüğe giren 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri kapsamında merkez teşkilatına dahil müfettiş, uzman ve kontrolörler için ek gösterge maaşın bir gelir unsuru olmayıp sadece prim kesintisinde dikkate alınmaktadır.

Taşra teşkilatına dahil denetmen ve uzman kadrolarında ise hem gelirin hem de prim kesintisinin bir unsurudur.

5434 ve 5510'a göre ek gösterge kesintileri

Ayrıca Ekim 2008 tarihinden sonra memuriyete girenlere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri, bu tarihten önce memur olanlara ise anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanmakta olup ek gösterge 5434 sayılı Kanuna tabi olanların emekli maaşlarını daha fazla etkilemektedir.

Müfettiş ve uzman yardımcılarının ek göstergeleri var mıdır?

657 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvelin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" başlıklı bölümünün (g) ve (h) sıralarında müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen gibi unvanların ek göstergeleri düzenlenmiş olup müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, stajyer kontrolör gibi unvanların ek göstergeleri düzenlenmemiştir. Ancak "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" başlıklı bölümün (i) sırasında; bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan, yükseköğrenim mezunlarının 1'inci derece için 2800, 2'inci derece için 2200, 3'üncü derece için 1700, 4'üncü derece için ise 1400 ek göstergeden faydalanması öngörülmüştür.

Bu çerçevede, kamuda hizmeti fazla olup müfettiş/uzman/denetmen yardımcısı ya da stajyer kontrolör gibi kadrolarda bulunanların kazanılmış hak aylık derecelerinin 1, 2, 3 veya 4 olması durumunda I sayılı ek gösterge cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" başlıklı bölümünün (i) sırasında belirtilen ek göstergelerden faydalanabilecekleri değerlendirilmektedir.

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