Gazze'de ateşkes ve rehine takası nasıl olacak?
Gazze'de ateşkes ve rehine takası nasıl olacak?
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
Sponsorlu İçerik
Bakan Yumaklı: Et fiyatlarını düşürdük ama hala pahalıya satılıyor
Bakan Yumaklı: Et fiyatlarını düşürdük ama hala pahalıya satılıyor
ALES/2 sınav sonuçları açıklandı
ALES/2 sınav sonuçları açıklandı
Merkez Bankası faiz indirimlerine ne zaman başlayacak?
Merkez Bankası faiz indirimlerine ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığından 'maymun çiçeği' açıklaması
Sağlık Bakanlığından 'maymun çiçeği' açıklaması
Rekabet'ten çimento sektörüne yakın takip
Rekabet'ten çimento sektörüne yakın takip
HGS ücretlerine yüzde 40 zam geliyor! Yeni tarife belli oldu
HGS ücretlerine yüzde 40 zam geliyor! Yeni tarife belli oldu
Sınırda insan kaçakçılığı: Tuğgeneral Yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
Sınırda insan kaçakçılığı: Tuğgeneral Yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
QR kodlar üzerinden siber saldırılar arttı
QR kodlar üzerinden siber saldırılar arttı
10 soruda 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi
10 soruda 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi
İkinci el araç satışları geçen yılı arıyor
İkinci el araç satışları geçen yılı arıyor
Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünlerine denetimleri hızlandırdı
Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünlerine denetimleri hızlandırdı
Ankara'da servis ücretlerine zam
Ankara'da servis ücretlerine zam
Gazze'de ateşkes için kritik gün: 10 aydır süren savaş bitecek mi?
Gazze'de ateşkes için kritik gün: 10 aydır süren savaş bitecek mi?
Kaçak sünnet skandalında ifadeler ortaya çıktı
Kaçak sünnet skandalında ifadeler ortaya çıktı
Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor!
Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor!
Benzine zam geldi: Akaryakıtta fiyat değişti
Benzine zam geldi: Akaryakıtta fiyat değişti
Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı! 100 bin TL cezası var
Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı! 100 bin TL cezası var
Aynısını yapana dek S-400'ler gözden çıkarılmayacak
Aynısını yapana dek S-400'ler gözden çıkarılmayacak
Türkiye'de iç göç rekor kırdı: İşte en çok göç alan ve veren il
Türkiye'de iç göç rekor kırdı: İşte en çok göç alan ve veren il
Okullar açılıyor: Okul çantası kaç liraya dolacak?
Okullar açılıyor: Okul çantası kaç liraya dolacak?
CTE aile mazereti nedeniyle atama sonuçlarını açıkladı
CTE aile mazereti nedeniyle atama sonuçlarını açıkladı
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı acil durum ilan etti
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı acil durum ilan etti
Erdoğan'dan Guterres'e: BMGK'nın adil bir yapıya kavuşturulması gerek
Erdoğan'dan Guterres'e: BMGK'nın adil bir yapıya kavuşturulması gerek
Ev sahiplerini ilgilendiren karar! Müteahhide dava açtı, tazminat kazandı
Ev sahiplerini ilgilendiren karar! Müteahhide dava açtı, tazminat kazandı
7 yaşındaki çocuğun kangren olduğu kaçak sünnete 2 tutuklama
7 yaşındaki çocuğun kangren olduğu kaçak sünnete 2 tutuklama
Erdoğan, AK Parti'ye katılan vekil ve belediye başkanlarına rozet taktı
Erdoğan, AK Parti'ye katılan vekil ve belediye başkanlarına rozet taktı
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerine başvuruyu teşvik edeceğiz
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerine başvuruyu teşvik edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları bozarak bugünlere geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları bozarak bugünlere geldik
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

QR kodlar üzerinden siber saldırılar arttı

Siber güvenlik alanında projeleri ve yerli ürünleri bulunan STM'nin yeni açıkladığı Siber Tehdit Durum Raporu'na göre, QR kod teknolojisi üzerinden yapılan siber saldırılarda artış yaşandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 11:41, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:41
Yazdır
QR kodlar üzerinden siber saldırılar arttı

STM'nin teknolojik düşünce merkezi ThinkTech, bu yılın nisan, mayıs ve haziran aylarını içeren yeni Siber Tehdit Durum Raporu'nu açıkladı.

Siber güvenlik alanında farkındalık yaratmak amacıyla, STM'nin siber güvenlik uzmanları tarafından hazırlanan raporda, 7 ayrı konu başlığı bulunuyor. Raporda, deniz platformlarında siber güvenlik, silah sistemlerinin siber dayanıklılığını artırmak, QR kod tabanlı saldırılar ve güvenlik önlemleri gibi konu başlıkları yer alıyor.

Rapora göre, gemi platformlarına düzenlenen siber saldırılar, büyük finansal kayıplara sebep olmasının yanı sıra devletlerin milli güvenliklerini de tehdit eden bir unsura dönüştü. Geminin, otomasyon, navigasyon, iletişim sistemlerine yönelik siber saldırıların yanı sıra liman ve lojistik sistemlerine, tedarik zinciri ve lojistik ağlara saldırılar ve veri ihlalleri, casusluk, bu alanda öne çıkıyor.

Siber güvenlik önlemlerinin önemli bir bölümünün geminin henüz tasarım aşamasındayken planlanmaya başlanması gerektiğine değinilen raporda, olası tedbirler belirlenirken üretim, devreye alma ve operasyon sürecinde yapılması gerekenlerin ayrı ayrı ele alınmasının güvenliği bir üst seviyeye çıkaracağına yer verildi.

Bu noktada, varlık yönetimi süreci yürütülerek, platform üzerindeki tüm mobil ve taşınabilir cihazların envanterinin alınması ve sürekli güncellenmesi gerekiyor. Ağ yönetimi ve güvenliğinde, ağlar arasında etkileşime sadece gerektiği kadar yer verilmesi ve segmente edilmiş ağa sadece yetkili kişiler ve yetkili cihazların erişebilmesi önem taşıyor.

Yazılım güvenliğinde, geliştirilebilecek, tedarik edilebilecek ve dışarıdan gelebilecek kötücül yazılımlar için tedbirlerin alınması, yazılımların güvenlik testlerinin yapılması gerekiyor. Erişim güvenliği sağlanırken, uzaktan erişim ile ilgili kontrol ve kısıtlar protokollerinin uygulanması, yaşanabilecek her senaryo için yönergeler hazırlanması ve ilgili gemi personellerine siber güvenlik eğitimleri verilmesi önlemler arasında yer alıyor.

Güvenilmez kaynaklardan gelen QR kodlarının taranmaması gerekiyor

Öte yandan, gündelik hayatta insanlara kolaylık sağlayan QR kod teknolojisinin kullanımı özellikle Kovid-19 salgını sonrası önemli derecede yaygınlaştı. QR kod tabanlı saldırılar da bu sebeple son zamanlarda hızla artış gösteriyor.

"QR Kod Tabanlı Saldırılar ve Güvenlik Önlemleri" başlığı altında saldırılar ve saldırılara dair alınabilecek önlemler de raporda yer aldı.

Yapılan bir araştırmada, Ağustos-Eylül 2023'te QR kod kimlik avı saldırılarında yüzde 587 artış olduğu raporlandı.

Rapora göre, dolandırıcılar sahte QR kodları oluşturarak bunları meşru görünen yerlere yerleştiriyor, bu yöntemle cihazlara uygulama indirerek kötü amaçlı yazılım bulaştırıyor. Kullanıcılar QR kodlar ile sahte bankacılık ve alışveriş sitelerine yönlendirilerek kullanıcı bilgileri çalınabiliyor. Ayrıca ödeme yapılacak QR kodlar manipüle edilerek paranın dolandırıcıların hesaplarına yönlendirilmesi de sağlanabiliyor.

QR kodlarla saldırı tehdidinden korunmak için güvenilmez kaynaklardan gelen QR kodlarının taranmaması, çeşitli antivirüs yazılımlarının kullanılması ve cihaz yazılımlarının güncel tutulması önem taşıyor.

STM'nin Honeypot sensörleri tarafından toplanan veriler, dünya genelinde en çok siber saldırı toplanan ülkeleri de ortaya koydu. 2024'ün nisan, mayıs ve haziran ayları boyunca STM'nin Honeypot'larına 1 milyon 390 bin saldırı yansıdı.

En çok saldırıyı yapan ülke, 138 bin saldırı ile Ukrayna olurken, 127 bin saldırı ile ABD ikinci sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla; Rusya, Hindistan, Singapur, Almanya, Mısır, Çin, Estonya ve Vietnam izledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber