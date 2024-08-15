Bütçe temmuzda 97 milyar lira açık verdi

Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuz ayında 97 milyar TL açık verdi. Merkezi yönetim bütçe giderleri 827,7 milyar TL, bütçe gelirleri 730,9 milyar TL ve bütçe açığı 96,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılı Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 827,7 milyar TL, bütçe gelirleri 730,9 milyar TL ve bütçe açığı 96,8 milyar TL olarak gerçekleşti.