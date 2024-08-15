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İstanbul 6 ayda 8,5 milyon turist ağırladı

İstanbul'a yılın ilk 6 ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 8 milyon 562 bin oldu. Kente haziranda 1 milyon 638 bin yabancı turist gelirken, 171 bin kişiyle Ruslar ilk sırada yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 11:59, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:59
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İstanbul 6 ayda 8,5 milyon turist ağırladı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'a 2023'ün ilk 6 ayında 7 milyon 903 bin 538 yabancı turist geldi.

Turist sayısı bu yılın aynı döneminde yüzde 8 artarak 8 milyon 562 bin 167 olarak hesaplandı. Yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 658 bin 629 artış gösterdi.

Geçen yıl haziranda 1 milyon 627 bin 57 yabancı turistin ziyaret ettiği kente bu yılın aynı ayında 1 milyon 638 bin 399 yabancı turist geldi. Böylece haziranda gelen yabancı turist sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 1 arttı.

Kente gelenler en çok İstanbul Havalimanını kullandı

Haziranda kente gelen turistlerin 1 milyon 582 bin 662'si hava, 55 bin 737'si deniz yolunu kullandı.

Atatürk Havalimanı'ndan 1464, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 419 bin 617, İstanbul Havalimanı'ndan 1 milyon 161 bin 581 kişi İstanbul'a giriş yaptı.

Kente Tuzla Limanı'ndan 1728, Karaköy Limanı'ndan 48 bin 380, Sarayburnu Limanı'ndan 3 bin 588, Zeytinburnu Limanı'ndan 1362, Ambarlı Limanı'ndan 301, Haydarpaşa Limanı'ndan 214, Pendik Limanı'ndan 138, Marmara Limanı'ndan ise 26 yabancı ziyaretçi geldi.

Kente gelenlerin yüzde 73,39'u İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 26,51'i Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı tercih etti.

Turist sayısında Ruslar ilk sırada

İstanbul'u tercih eden yabancı ziyaretçiler arasında Ruslar 171 bin 633 kişiyle ilk sırada yer aldı.

Rusya'yı 112 bin 966 kişiyle ABD, 102 bin 559 turistle Almanya, 96 bin 418 ziyaretçiyle İran, 85 bin 448 kişiyle Suudi Arabistan, 65 bin 440 turistle İngiltere, 48 bin 331 kişiyle Fransa, 46 bin 77 turistle Özbekistan, 42 bin 649 ziyaretçiyle Irak, 36 bin 766 ziyaretçiyle İtalya takip etti.

İstanbul'u haziranda ziyaret edenlerin yüzde 10,48'ini Ruslar, yüzde 6,89'unu ABD'liler, yüzde 6,26'sını Almanlar, yüzde 5,88'ini İranlılar oluşturdu.

Haziranda 195 ülkeden turist gelen kenti Tonga, Samoa ve Tuvalu'dan birer, Sao Tome ve Principe, Papua Yeni Gine, Vatikan'dan ikişer kişi ziyaret etti.

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