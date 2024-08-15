MSB: Son bir haftada 73 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda verilen bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 73'ü son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1725 teröristi etkisiz hale getirdi.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim oldu.

Hudut güvenliği: 529 kişi yakalandı

Hudut güvenliğine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 529 şahıs yakalandı, 1383 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 336'ya yükseldi.

Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 69 bin 331 oldu.

Eğitim-tatbikat faaliyetleri/uluslararası görevler

Türk Silahlı Kuvvetleri, yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Faaliyetler ve tarihleri için şu bilgilendirme yapıldı:

Moğolistan'da KHAAN QUEST, İzmir'de Yıldırım Seferberlik, Doğu Akdeniz'de TURGUTREİS-10 tatbikatları başarıyla gerçekleştirildi.

Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait HUNAIN korveti tarafından 06-09 Ağustos tarihleri arasında Gölcük'e, 11-12 Ağustos tarihlerinde Aksaz'a, Kanada Deniz Kuvvetleri unsuru CHARLOTTETOWN tarafından ise 09-11 Ağustos tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri yapıldı.

TCG BURGAZADA gemisi, 13-16 Ağustos tarihleri arasında Romanya Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle Köstence/Romanya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi.

Diğer yandan, Japonya Deniz Harp Okulu öğrencilerinin açık deniz eğitim seyri ve Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yılı dolayısıyla, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri unsuru KASHIMA ve SHIMAKAZE gemileri tarafından 09-12 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirildi.

TCG BAYRAKTAR gemisi 14 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında icra edilen Deniz Harp Okulu Açık Deniz Eğitimleri kapsamında, İspanya'nın ardından 10-12 Ağustos tarihleri arasında Livorno/İtalya'ya liman ziyareti yaptı.

Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait DIPONEGORO korveti tarafından, 16 Ağustos-03 Eylül tarihleri arasında Mersin'e liman ziyareti gerçekleştirilecek.

Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG KINALIADA korveti, Umman ve Cibuti'ye liman ziyareti gerçekleştirdi. Korvet 13 Ağustos'ta bir sonraki liman olan Mısır'a seyre başladı, 18-20 Ağustos tarihleri arasında Mısır'ın İskenderiye limanını ziyaret edecek.

136 günlük seyrini 21 Ağustos'ta tamamlayacak olan gemi için Foça limanında karşılama töreni düzenlenecek.

NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, 08 Ağustos'ta Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetine 2 adet F-16 ve bir tanker uçağı ile katılım sağlandı.

''16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı teşkilatı Bakanlığımız tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir''

MSB kaynakları, Muğla Dalaman'da 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı ile Çanakkale'de Amfibi Kolordusu kurulacak olmasına ilişkin sorunun ardından TSK'nın harekat ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kuvvet yapısı planlamalarının sürekli güncellendiğini belirtti. Kaynaklar, şu değerlendirmede bulundu:

"Dalaman Hava Meydan Komutanlığı 1985 yılından itibaren hizmete alınmış ve askeri havacılık anlamında görevini yerine getirmiştir. Gelişen havacılık sektörüne verdiği desteği artırmak ve harekat ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kuvvet Yapısı Planı'nda yer aldığı üzere 2024 yılında 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı teşkilatı Bakanlığımız tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Çanakkale'de Amfibi Kolordu kurulmasına yönelik ise Deniz Kuvvetlerimizin gelişen, güçlenen kuvvet yapısına uygun olarak böyle bir karar alınmıştır. Deniz piyade birliklerinin üç tugaydan teşkil kolordu seviyesinde yeniden teşkilatlandırılması ve amfibi unsurların farklı bölgelerde etkinlikle kullanılması maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşunda Amfibi Kolordu Komutanlığı teşkil edilmiştir.''