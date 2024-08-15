Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak başvurular, 2 Eylül'de sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2024 TR-YÖS'ün ikincisinin 27 Ekim'de yapılacağını belirtti.

Sınavın geçerlilik süresinin, sınav tarihinden itibaren 2 yıl olacağını bildiren Ersoy, devlet üniversitelerinin ayrı bir sınav yapmayacağını aktardı.

KKTC dahil 32 ülkede TR-YÖS 1 uygulaması yaptıklarını anımsatan Ersoy, şunları kaydetti:

"27 Ekim'de uygulayacağımız TR-YÖS/2'yi KKTC dahil 60 ülke, 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Devlet üniversiteleri, yurt dışından öğrenci kabulünde ÖSYM tarafından yapılacak olan TR-YÖS'ü baz alacak. Yükseköğretim Kurulu kararıyla devlet üniversiteleri kendi bünyesinde sınav uygulaması yapmayacak. Bu uygulamayla üniversitelerimizin üzerinden sınav yükünü almış olduk. Adaylar her üniversitenin sınavına ayrı ayrı girmek zorunda kalıyordu, artık tek sınav sonucuyla üniversitelere başvurabilecek. Başvurular 16 Ağustos'ta başlayacak, 2 Eylül'de sona erecek. Geç başvurular ise 10-12 Eylül'de gerçekleştirilecek."