Sağlık Bakanlığından 'maymun çiçeği' açıklaması

DSÖ'nün M çiçeği hastalığının uluslararası bir öneme sahip olduğunu hatırlaması üzerine Sağlık Bakanlığı Türkiye'de M Çiçeği vakasının görülmediğini bildirdi.

Bakanlık X hesabından yaptığı açıklamada: '14 Ağustos 2024'te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı'nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır.

Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır.

Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir.

Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.' İfadelerine yer verildi.