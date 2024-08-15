Merkez Bankası faiz indirimlerine ne zaman başlayacak?

Faiz anketine katılan 29 kurumun medyan beklentisi Ağustos ayındaki TCMB toplantısında bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde....

Bloomberg HT'nin faiz anketine katilan kurumlar 20 Ağustos'ta gerçekleşecek toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağını öngördü.

Bu anket döneminde 27 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen ankette ise piyasanın Ağustos'ta 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini yüzde 47,5 seviyesi oldu.

2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 40 seviyesinde kaydedildi.

'İlk indirim Eylül'de gelecek'

Ayrıca anket katılımcıları faizde ilk indirim beklentilerini de paylaştı.

Buna göre tahminini paylaşan 27 kurumdan ikisi TCMB'den ilk indirim hamlesini Eylül'de bekliyor.

18 kurum ise yılın son çeyreğini kapsayan ekim-kasım-aralık döneminde ilk faiz indirimini bekliyor.

Ağustos itibarıyla 2024'te TCMB'den faiz indirimi beklemeyen ise 7 kurum bulunuyor.