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31 suç kaydı bulunan Furkan Dağlı yeniden gözaltına alındı

İstanbul Beşiktaş Fulya Deresi Sokak'ta hızla gelen cip önce park halindeki 4 araca çarptı, ardından da yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarptı. Kırarslı hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi devam ediyor. Sürücünün turizmci ve otel sahibi Furkan Dağlı olduğu belirlenirken, 4 saat sonra Çerkezköy'de yakalanan ve kasten yaralama dahil 31 suç kaydı bulunan Dağlı serbest bırakıldı. Dağlı bu sabah saatlerinde tekrar gözaltına alındı

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 15:12, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 15:16
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31 suç kaydı bulunan Furkan Dağlı yeniden gözaltına alındı

Beşiktaş'ta yokuştan hızla gelen cip, önce park halindeki 4 otomobile ardından da yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarptı. Kazadan sonra kaçan sürücü Furkan Dağlı Çerkezköy'de yakalandı. 31 suç kaydı olduğu öğrenilen Furkan Dağlı'nın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaza, 11 Ağustos Pazar günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş, Fulya Deresi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde yokuş aşağı hızla ilerleyen cipin sürücüsü Furkan Dağlı direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Cip park halindeki 4 araca, ardından yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarparak devrildi. Aracın çarptığı Kırarslı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredekiler, cipin içindeki 2 kişiyi çıkardı. Aracın içinden çıkarılan 2 kişi yara almazken, Kırarslı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kırarslı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

31 SUÇ KAYDI

Kazanın ardından olay yerinden kaçan Furkan Dağlı 4 saat sonra Çerkezköy'de yakalandı. Kasten yaralama dahil 31 suç kaydı bulunan sürücünün turizimci ve otel sahibi olduğu ortaya çıktı. Furkan Dağlı emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gece saatlerinde hızla gelen cipin önce araçlara daha sonra da yolda yürüyen bir kadına çarparak yan yattığı görülüyor.

"ARAÇ SON SÜRAT GELMİŞ KADINA VURMUŞ"

Kazayı duyarak olay yerine koşan bir kişi, "Gece saat 04.00 gibiydi. Bomba patlar gibi, deprem olur gibi bir gümbürtü koptu. Kalktım dışarı baktım. Bir araç ters dönmüştü. Araba çok hızlı bir şekilde son sürat gelmiş. Kadına vurdu. Kadın, başka arabaya kafasını çarptı yere düştü. Ambulansı çağırdık. Konuşturduk. Şoförlerden biri yoktu. Mahalle sakinleri araçtan insanları çıkardı" dedi.

FURKAN DAĞLI TEKRAR GÖZALTINDA

Furkan Dağlı, bu sabah saatlerinde Çerkezköy'de tekrar gözaltına alındı. Çerkezköy'de gözaltına alınan Dağlı'nın daha sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor

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