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CHP'den, AYM'ye sokak hayvanları yasasının iptali başvurusu

CHP, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren 7527 sayılı "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 15:58, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 16:22
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CHP'den, AYM'ye sokak hayvanları yasasının iptali başvurusu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bazı CHP'li milletvekilleriyle birlikte başvuru yapmalarının ardından, AYM önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Günaydın, 2 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren sahipsiz hayvanlar hakkındaki yasanın öncelikle yürürlüğünün durdurulması ve iptali için dilekçelerini AYM'ye teslim ettiklerini söyledi.

Bir yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 60 günlük süre içinde AYM'ye taşınabileceğini anımsatan Günaydın, "Ancak konunun duyarlılığını ve ortaya çıkan hepimizin vicdanını yaralayan sokak köpeği katliamlarını görmek ve buna karşı hızla hazırlıklarımızı tamamlamak durumundaydık. Bu çerçevede meslek kuruluşlarından, barolardan, derneklerden, vakıflardan, hayvan haklarıyla ilgili gönüllülerden yüzlerce görüş aldık. Arkadaşlarımız, hukukçularımız, milletvekillerimiz bu çerçevede hafta sonları dahil olmak üzere çalıştılar ve bugün 182 sayfalık dilekçemizi Anayasa Mahkememize 13. gün teslim etmiş durumdayız." dedi.

Günaydın, 17 maddelik yasanın yürütme haricindeki 16 maddesinin iptali için başvurduklarını, maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukukuna etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini savundu.

CHP'li Günaydın, AYM'nin mümkün olan en ivedi tarihte toplanarak yasayla ilgili yürürlüğün durdurulması kararını vermesini beklediklerini ifade etti.

- Hayvanseverler de AYM önünde

Yasanın iptali istemli başvuru sırasında, ellerinde "Sessiz kalma", "Bir can için ses ol" gibi yazılı pankartlar taşıyan ve üzerlerinde kırmızı boyalı kıyafetler bulunan bir grup hayvansever de AYM önünde toplandı.

Gruptakilerden birinin, "CHP'li belediyelerin sahipsiz köpekleri toplayıp toplamadıklarına" ilişkin sorusu üzerine Gökhan Günaydın, "İki şeyi birbirinden ayırmamız lazım. Bizim hayvanları aşılama, kısırlaştırma sorumluluğumuz var. CHP'li belediyeler hayvanları toplar, kısırlaştırırlar, aşılarlar ve yerlerine bırakırlar." yanıtını verdi.

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