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Bolu'daki orman yangınının dumanı Eskişehir semalarını kapladı

Bolu'da çıkan orman yangınının dumanı Eskişehir kent merkezi semalarını kapladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 18:09, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 18:57
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Bolu'nun, Göynük ilçesi Alanköy köyünde öğle saatlerinde büyüyen anız yangını, rüzgarın da etkisiyle de kısa sürede büyüdü ve ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alana yayılan alevler hızla ilerleyerek Eskişehir il sınırına yaklaştı. Sarıcakaya ilçesinde yangından kaynaklı dumanlar net bir şekilde görülürken, Eskişehir kent merkezinde de gökyüzünü duman kapladı. Vatandaşların anlam veremediği ve paniğe kapılmasına neden olan dumanlar, güneşi kısmen perdeleyerek gün ışığını engelledi. Vatandaşlar dumanla kaplı gökyüzünü kaydetmek için cep telefonları ile çekim yaptı.

Öte yandan Bolu'daki yangını kontrol almak ve yayılmaması için ekiplerin çalışması sürüyor.

"Daha duyarlı ve daha dikkatli olalım"

Eskişehir'de yaşayan Sefa Gencer isimli vatandaş, "Ciğerlerimiz yanıyor, milletimizi daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Ormanda piknik yaparken ateş yakmayın, cam atmayın diyorlar. Gökyüzünde bir taraf masmavi bir taraf ise kapkara bir hale geldi. Biz vatandaşlar bu ülkenin insanlarıyız daha duyarlı ve daha dikkatli olalım. Pikniğe, balığa, ormana gidince ateş yakmayalım, dikkatli olalım. Yarım saattir gökyüzünü gözlemliyoruz. Yarım saat öncesinde gökyüzü masmaviydi. Bu tarz yangınlar umarım Eskişehir'e sıçramaz" dedi.

Kadriye Alparslan isimli vatandaş ise, "Şu anda gökyüzü kapkaranlık, dumanlar bulutlar karışmış halde ne olduğu pek belli değil. Bir anda oldu ne olduğunu anlamadım. Bayağı şaşırdım, yağmur da yok ama hava baya bir bulutlu ve karanlık gözüküyor" dedi.

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