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İBB'nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular yarın başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular yarın başlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 17:29, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 17:31
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İBB'nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular yarın başlıyor

İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin 8 kız ve 6 erkek yükseköğrenim öğrenci yurdunun 2024-2025 akademik yılında üniversiteli gençlere ev sahipliği yapacağı kaydedildi.

Başvuruların 16-19 Ağustos tarihlerinde alınacağı bildirilen açıklamada, müracaatların "İstanbul Senin" mobil uygulamasındaki İBB Yurt Başvurusu alanı ve "yurt.ibb.istanbul" internet sitesinden çevrim içi olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yüksek öğretim kurumuna kaydının bulunması ve 30 yaşını doldurmamış olması şartlarının arandığı ifade edildi.

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