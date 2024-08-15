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Bakan Yumaklı'dan üç ilde devam eden yangınlara dair açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalenin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Çanakkale'nin Eceabat, Bolu'nun Göynük ve Manisa'nın Gördes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına karşı 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracı ve bin 413 Ormanın Kahramanı sevk edildi." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 17:53, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 17:53
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Bakan Yumaklı'dan üç ilde devam eden yangınlara dair açıklama

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, Orman Genel Müdürlüğünü etiketleyerek, devam eden orman yangınlarına ilişkin, paylaşım yaptı.

Yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalenin aralıksız sürdüğünü bildiren Yumaklı, "Çanakkale'nin Eceabat, Bolu'nun Göynük ve Manisa'nın Gördes ilçelerinde çıkan orman yangınlara karşı 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracı ve bin 413 Ormanın Kahramanı sevk edildi." değerlendirmesinde bulundu.

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