Bolu'daki orman yangını 22 saattir söndürülemedi
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 22 saattir devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 16:29, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 16:31
Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.
Yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 10 helikopter, 90 arazöz, 96 araç ve iş makinesi destek veriyor.
Bölgede görev yapan 637 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.