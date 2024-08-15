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Bolu Valisi Kılıç'tan orman yangını açıklaması

Bolu Valisi Erkan Kılıç; "Şu an can ve mal anlamında bir kaybımız yok. Yerleşim yerleri konusunda bir hassasiyetimiz var, takip ediyoruz. Ekiplerimiz sahada. En kısa sürede yangını söndürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 19:28, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 19:41
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Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz ile 2 dozer ve helikopterler sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi'nin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.

- Vali Kılıç bölgeye gelerek incelemelerde bulundu

Bolu Valisi Erkan Kılıç, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kılıç, yaptığı açıklamada, saat 12.30 sıralarında meydana gelen yangının çıkış nedeninin araştırılacağını söyledi.

Yangını söndürmek için tüm ekiplerin seferber olduğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın da bilgisi var. Orman Genel Müdürümüzle de görüşüyoruz. Orman Bölge Müdürümüz ve ekipler burada. Hava desteği de istedik. Şu anda 6 helikopter, Sünnet Gölü'nden su alarak yangına müdahale ediyor. Yangını çevirmek için dozer ve iş makineleri bölgede, diğerleri de gelmek üzere. Su takviyeleri de yapılmış durumda. Tüm tedbirler alındı."

Kılıç, yangın alanına yakın yerleşim yerlerinin olduğunu aktararak, herhangi bir sorun yaşamamak için tahliye çalışması başlattıklarını kaydetti.

Rüzgara göre yangının yönünün değişebildiğini dile getiren Kılıç, "Onun da takibini yapıyoruz. Şu an can ve mal anlamında bir kaybımız yok. Yerleşim yerleri konusunda bir hassasiyetimiz var, takip ediyoruz. Ekiplerimiz sahada. En kısa sürede yangını söndürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, söndürme çalışmalarının sürdüğünü, rüzgarın yangına müdahaleyi zorlaştırdığını belirtti.

Bölgede 100 hektarlık bir alanın yangından etkilendiğine işaret eden Kılıç, "Bu artabilir. Uçak da istedik. Çanakkale ve ülkemizin farklı yerlerinde ciddi yangınlar var. Orman Bakanlığımız her tarafa yetişmeye çalışıyor. Bu konuda gayret içerisindeler. İmkan varsa gece müdahale konusunda etkili olacaksa hava aracımız varsa (gece görüşlü) onun da buraya gelmesini sağlamaya çalışırız." diye konuştu.

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