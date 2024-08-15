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Eceabat'taki orman yangını mezarlığa zarar verdi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevler bir arazöz ile Anzak Koyu'ndaki Canterbury Mezarlığı ve çevresindeki ağaçlara zarar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 19:40, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 20:20
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Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Olay yerine 17 AAC 399 plakalı pikapla giderken bir otomobille çarpışmaları sonucu yaralanan 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su dağıttı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle ziyaretlerle ilgili tedbir alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günübirlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

- "Tahliyeyi gerektirecek bir durum yok"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını ifade etti.

Orman teşkilatı başta olmak üzere tüm ekiplerin gayretle çalıştığını belirten Toraman, "Orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan, 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir." bilgisini paylaştı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yangınla mücadeleye kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden araç ile personel desteğinin sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle tahliyeyi gerektirecek bir durum olmadığı duyuruldu.

- Mezarlık da zarar gördü

Alevler, söndürme çalışmasına katılan bir ekibin arazözüne sıçradı. Kısa sürede aracı saran alevler, ekipler tarafından söndürüldü ancak arazöz kullanılamaz hale geldi.

Anzak Koyu bölgesinde bulunan yabancılara ait mezarlıklardan biri de yangından zarar gördü.

Hızla yayılan alevler, Arıburnu yolunun doğusunda, Walker's Sırtı'nın alt tarafında 1919 yılından sonra tekil mezarlarının taşınması ve çevredekilerin birleştirilmesiyle oluşturulan Canterbury Mezarlığı'na kadar ulaştı.

Orman yangını, Çanakkale Savaşları'nda harekat bölgesi olan alandaki mezarlık ve çevresindeki ağaçlardan bazılarında zarara yol açtı.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

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