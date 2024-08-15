Icardi kulübe alacakları için ihtar çekti mi? Galatasaray'dan açıklama

TBMM'de vekiller arasında kavga
TBMM'de vekiller arasında kavga
Konaklama ve yiyecek sektöründe istihdam rekoru
Konaklama ve yiyecek sektöründe istihdam rekoru
Suriye'de art arda iki deprem: Türkiye'de de hissedildi
Suriye'de art arda iki deprem: Türkiye'de de hissedildi
DSÖ'den maymun çiçeği çağrısı: Birlikte hareket etmeliyiz
DSÖ'den maymun çiçeği çağrısı: Birlikte hareket etmeliyiz
Denizli'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi öldü
Denizli'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi öldü
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı
MEB'in dizisinin adını veliler koydu: Ailem
MEB'in dizisinin adını veliler koydu: Ailem
Dilan Polat davasının seyrini değiştirecek itiraf!
Dilan Polat davasının seyrini değiştirecek itiraf!
Bakan Yumaklı: Önümüzdeki üç güne dikkat...
Bakan Yumaklı: Önümüzdeki üç güne dikkat...
Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
TCMB faiz kararını salı günü açıklayacak
TCMB faiz kararını salı günü açıklayacak
Naci Görür, Marmara depreminin yıldönümünde bölgeyi uyardı
Naci Görür, Marmara depreminin yıldönümünde bölgeyi uyardı
30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
Bakanlıktan 'Suriye Aile Hukuku Kitabı' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'Suriye Aile Hukuku Kitabı' iddiasına yalanlama
AK Parti'de hazırlıklar başladı! Kongre kararı 3 Eylül'de alınacak
AK Parti'de hazırlıklar başladı! Kongre kararı 3 Eylül'de alınacak
Maymun Çiçeği'nde paniğe gerek yok
Maymun Çiçeği'nde paniğe gerek yok
Katil ilaçlar... Tarımda ölümcül vurgun
Katil ilaçlar... Tarımda ölümcül vurgun
Bakan Yumaklı'dan üç ildeki orman yangınlarıyla ilgili açıklama
Bakan Yumaklı'dan üç ildeki orman yangınlarıyla ilgili açıklama
Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
Adalet Bakanlığı: Ümit Özdağ'ın iddiaları tamamen asılsızdır
Adalet Bakanlığı: Ümit Özdağ'ın iddiaları tamamen asılsızdır
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi
Merkez Bankası rezervleri 153 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 153 milyon dolar azaldı
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti 85 milyonun ortak yurdudur
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti 85 milyonun ortak yurdudur
'Doğrulanmış ilan' düzenlemesi: Sahte ilanların önüne geçilecek
'Doğrulanmış ilan' düzenlemesi: Sahte ilanların önüne geçilecek
Bolu'daki orman yangınının dumanı Eskişehir semalarını kapladı
Bolu'daki orman yangınının dumanı Eskişehir semalarını kapladı
İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş temmuzda da devam etti
İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş temmuzda da devam etti
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin faiz kararı ne olur?
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin faiz kararı ne olur?
Bakan Tekin: Okul, öğretmen, ebeveyn, çocuklar; kocaman bir aileyiz
Bakan Tekin: Okul, öğretmen, ebeveyn, çocuklar; kocaman bir aileyiz
Mahmud Abbas: Topraklarımızdan ayrılmayacağız
Mahmud Abbas: Topraklarımızdan ayrılmayacağız
Ana sayfaHaberler Spor

Icardi kulübe alacakları için ihtar çekti mi? Galatasaray'dan açıklama

Mauro Icardi'nin alacakları için Galatasaray'a ihtar çektiğini iddia edilmişti. Konuyla ilgili Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'dan açıklama geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 20:02, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 20:02
Yazdır
Icardi kulübe alacakları için ihtar çekti mi? Galatasaray'dan açıklama

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, yarın saat 21.00'de Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Konya yolculuğu öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yazgan, "Davinson Sanchez'in sakatlığı var, dilerim en kısa zamanda aramıza katılır, kuvvetli bir oyuncumuz. Wilfried Zaha'nın da bir transfer süreci var. Bu hafta da dinlenmesini hocamız da uygun buldu. Ömer Başkan sağ olsun yarın akşam bizi yemeğe davet etmiş, büyük bir memnuniyetle davetine katılacağız. Büyük bir keyifle Mevlana şehri Konya'ya gideceğiz ve dilerim galibiyetle döneceğiz. Bizi üzen bir konu oldu. Umarım alışkanlık haline gelmez. 1800 - 1812 TL civarı bir ücret belirlemişler deplasman tribünü için. TFF'nin aldığı karar doğrultusunda normal bilet fiyatının yüzde 30'undan daha fazla olamıyor deplasman tribünü bilet fiyatları. Bundan sonraki süreçte buna özen gösterirlerse çok memnun oluruz. Diğer kulüplerin de benzer beklentide olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Icardi'nin de direkt ona cevap verdiğini düşünmüyorum"

Fenerbahçe'nin kolay yoldan başarıya ulaşmak adına algı çalışmaları yaptığını ifade eden Eray Yazgan, "Rakip takımın hocasıyla alakalı yorum yapacak değilim. Mauro Icardi'nin de direkt ona cevap verdiğini düşünmüyorum. Gelen soru üzerine kendi hissiyatını paylaşmıştır. Geçen seneyi stadımızda çirkin bir provokasyonla tamamlamışlardı. Bu sene de özellikle sosyal medyadaki trolleri vasıtasıyla birtakım çalışmalar başlattılar. Ciddi algılar üzerinde oynuyorlar. Öyle sanıyorum ki bunu kolay yoldan başarıya ulaşmak için yapıyorlar. Unutmamaları gereken bir şey var; başarı emektir ve her zaman da öyle olacaktır. Çıkardıkları yangına su yerine odun atmayı tercih etmişlerdi geçen sene. Benim tavsiyem bu alışkanlıklarından vazgeçmeleri. Gerçekten başarıya ulaşmak istiyorlarsa bizi izlesinler. Belki izleyerek bir şeyler öğrenebilirler. Biz Galatasaray'ız önce kendimize bakarız ve sonra da zirveye oynarız" diye konuştu.

"Mauro Icardi'ye ödeme yapılacak"

Mauro Icardi'ye 22 Ağustos'a kadar ödeme yapılacağını ve şu an için konuyla alakalı hiçbir sorun olmadığını söyleyen Yazgan, "Mauro Icardi, dünyada çok önemli bir marka ve çok ciddi de bir şirket aynı zamanda. Muhasebesi, avukatı, menajerleri var ve onların çok ciddi görevleri var. Görevlerinin arasında da günü gelen ödemeyi muhatabına hatırlatmak. Bize, 22 Ağustos'a kadar ödememiz olduğuna dair bir anımsatma mesajı geldi. Avrupa'ya giden takımlar senede 4 defa borçsuzluk evrakı alıyorlar. 30 Haziran'da biz borçsuzluğu geçmişiz. 22 Ağustos'a kadar bu ödeme yapılacak, 23 Ağustos'ta bu ödeme yapılmamışsa bir sorun var diyebiliriz. Ama bugün itibariyle böyle bir problem yok" ifadelerini kullandı.

Transfer süreci

Gitmesi gündemde olan oyuncular için hem onların hem de kulübün tatmin olacağı gelişmeler olması gerektiğini vurgulayan Eray Yazgan, "Kerem Aktürkoğlu geçen hafta da kadromuzdaydı. Oyuna girdikten sonra nasıl bir gayret gösterdiğini, katkı sağladığını herkes gördü. Derrick Köhn de aynı şekilde. Her zaman söylediğimiz bir şey var; hem oyuncunun hem de bizim mutlu olacağı şekilde olması lazım. Kerem Aktürkoğlu bizim kardeşimiz, evladımız, kaptanımız. Hem onların hem de kulübün tatmin olacağı birtakım gelişmeler olması lazım ki önümüze bakalım ve transfer süreçleri sonuçlansın" diye konuştu.

Zaha'nın transfer görüşmeleri

Takımdan ayrılması beklenen Wilfried Zaha'nın transfer sürecinin zora girdiği iddiasıyla ilgili gelen soru üzerine de konuşan Yazgan, "Wilfried Zaha da bir marka. Onlar da ince eleyip sık dokuyan hukukçularla, menajerlerle, finansçılarla çalışıyorlar. Onlar da aralarında birtakım görüşmeleri sürdürüyorlar. Neticelenirse neticelenir, neticelenmezse Zaha geçen faydalandığımız, bu sene de faydalanmayı umut ettiğimiz bir oyuncumuz. Ne mutlu ki ikame edecek oyuncularımız var. Kadro planlaması dediğimiz şey tam olarak bu. Biz de bunun keyfini yaşıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber