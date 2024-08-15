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SPK, AHES Gayrimenkul'ün halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 21:55, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 22:03
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SPK, AHES Gayrimenkul'ün halka arzını onayladı

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, şirketin 25,20 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'nin 120 milyon liralık ve Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 100 milyon liralık bedelsiz; Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı onaylandı.

Akdeniz Faktoring AŞ'nin 300 milyon liralık, Marbaş Menkul Değerler AŞ'nin 850 milyon liralık, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2,5 milyar liralık, Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ'nin 200 milyon liralık, ALJ Finansman AŞ'nin 620 milyon liralık, Halk Finansal Kiralama AŞ'nin 3 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Kurul, Katılım Varlık Kiralama AŞ ile Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Tera Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 5'er milyar liralık kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurusuna onay verdi.

- Yeni faaliyet izinleri

SPK, "Rota Portföy Yönetimi AŞ Narm Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile "Tera Portföy Yönetimi AŞ BRKT Siber Güvenlik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerini olumlu karşıladı.

Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ'nin ise "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi"ne alınma talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.

- İdari para cezaları ve suç duyuruları

SPK, Türkiye Garanti Bankası AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda bir isme 1,1 milyon liralık idari para cezası uyguladı.

Vezin Bağımsız Denetim AŞ hakkında yapılan incelemede ise mevzuata aykırılıklar nedeniyle şirkete 155 bin 567 liralık idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Kurul, 6362 sayılı kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda "moneytrade", "olivemarket", "gannmarkets" ve "priceboxfx" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ile 10 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 32 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

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