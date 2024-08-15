Gazeteci Şener, Haskoloğlu'nun 'Soylu' mesajlarını yayınladı

Haskoloğlu'nun "MİT personelleri ve MİT basın ekibinin çok ciddi bir konuyu basına bilgi sızdırması" konusundaki mesajlarının ekran görüntülerini paylaşan Şener, "Nasıl bir oyun oynuyor, arkasında ne var, kim var anlamadım; MİT personelini hedef almış, beni de oyununa dahil edecekti galiba" dedi.

HASKOLOĞLU İSPANYA'YA GİTMİŞTİ

Bir süre önce Haskoloğlu İspanya'ya gitmiş ve geçtiğimiz günlerde de "Türkiye'nin nasıl iş bilmezler tarafından idare edildiğini herkes görecek" mesajını paylaşmıştı.

YENİ SKANDALLA GÜNDEMDE

Sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaştığı için hüküm giyen Twitch yayıncısı İbrahim Haskoloğlu, yeni bir skandalla yeniden gündeme geldi.

ŞENER; MESAJLARI YAYINLADI

Gazeteci Nedim Şener, Haskoloğlu tarafından kendisine iletilen ve Milli İstihbarat Teşkilatını hedef alan mesajları ifşa etti. Haskoloğlu'nun "MİT personelleri ve MİT basın ekibinin çok ciddi bir konuyu basına bilgi sızdırması" konusunda kendisine ulaştığı mesajların ekran görüntülerini paylaşan Şener, "Nasıl bir oyun oynuyor, arkasında ne var, kim var anlamadım; MİT personelini hedef almış, beni de oyununa dahil edecekti galiba" ifadelerini kullandı. Şener, benzer mesajlar alabilecekleri konusunda meslektaşlarını da uyardı. Yaşananların ardından Haskoloğlu'nun hakaretler savurarak Şener'i engellediği görüldü.

HASKOLOĞLU'NUN SOYLU MESAJI

Şener'le olan yazışmalarında Haskoloğlu'nun, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında "iftira atan Süleyman Soylu'nun sonunu herkes gördü" demesi dikkat çekti.

DEVLETİ HEDEF ALAN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Haskoloğlu bir süre önce İspanya'ya gitmiş ve geçtiğimiz günlerde de "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl iş bilmezler tarafından idare edildiğini herkes görecek" mesajını paylaşmıştı.