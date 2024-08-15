Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobiller için geçiş ücreti 33 liraya yükseldi. Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 555 TL oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 70 TL oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 585 TL oldu.

İŞTE KÖPRÜLERİN YENİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ