16 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları
16 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere olağanüstü toplanacak.
(14.00)
- Dijital Mecralar Komisyonu üyeleri, dijital gündemde yaşanan güncel gelişmeleri görüşmek üzere bir araya gelecek.
(10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Okçular Vakfı 953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Etkinlikleri basın toplantısına katılacak, Tersane İstanbul'da açıklamalarda bulunacak.
(İstanbul/11.00-14.45)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin konut fiyat endeksi ile özel sektörün yurt dışı kredi borcu verilerini ve ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan-haziran dönemi yapı izin istatistikleri ile haziran ayı hizmet üretim endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kissebükü Antik Kenti Geleceğe Miras Projesi" basın tanıtımına, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Geleneksel Ağustos Ayı Yemeği'ne katılacak.
(Muğla/10.00/Antalya/14.00)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası, TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.
(Konya/21.00)
2- Trendyol 1. Lig'in ikinci haftası, Pendikspor-Kocaelispor maçıyla başlayacak.
(İstanbul/21.00)