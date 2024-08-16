Maymun Çiçeği'nde paniğe gerek yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) özellikle Afrika kıtasında görülen Maymun Çiçeği Virüsü'nden kaynaklı vakaların artması nedeniyle dünya çapında acil durum ilan etme kararı aldı. Fiziksel temas ve enfekte olmuş hayvanlardan bulaşan virüs nedeniyle şu ana kadar 600'den fazla insan hayatını kaybetti. Medipol Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Doç. Dr. Hüsrev Diktaş ve Doktor Öğretim Üyesi Rıdvan Dumlu hastalığı Yeni Şafak'a anlattı.

TEN TEMASIYLA BULAŞIYOR

Daha çok Orta ve Batı Afrika'da rastlanılan Maymun Çiçeği Virüsü'nün 1958'de bir maymunda tanımlandığı için bu isim verildiğini söyleyen Diktaş, "Virüsün nereden köken aldığına dair veri elimizde bulunmazken, Afrika'da fare, sincap ve maymunlarda gözlemlendi. İlk insan vakası 1970'te kayıtlara geçerken Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 2022'de salgınla birlikte duyuldu" dedi. Virüsün bulaş özelliğine dair Diktaş, "Yakın ten teması, yüz yüze konuşma, nefes alıp verme, uzun süreli yakın temas ile birlikte damlacıkların yayılması bulaşa sebep olurken, bir diğer önemli bulaş kaynağı ise hastaların kullandığı yatak örtüsü, havlu, kıyafetler. Gebelik ve doğum sırasında ve sonrası yakın temasla da çocuğa bulaşabilen bu virüste, gebelerin son derece dikkatli olması gerekiyor" değerlendirmesi yaptı.

2022'DE TÜRKİYE'DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Maymun çiçeği hastalığının 2022'de yılındaki salgın esnasında Türkiye'de de görüldüğünü söyleyen Diktaş, "Tedavisinde çiçek hastalığında kullanılan ilaçlar kullanılıyor. Ancak çoğu zaman bu tabloya sebep olmadan tamamen temizlenebiliyor. Çiçek aşısı 1980'e kadar yapıldı. Aşının koruyuculuğu olduğu gösterildi ancak bu yıldan sonra aşı yapılmadığı için 1980 sonrası doğanlarda koruyuculuk tespit edilmedi." Maymun Çiçeği Virüsü'nün bulaşıcılık açısından Kovid-19 kadar riskli olmadığını anlatan Diktaş, "Bu hastalık çiçek virüs grubundan geliyor, onun kadar ölümcül değil ama dikkat gerektiriyor. Çiçek hastalığı 1980'e kadar olan etkili aşılama teknikleriyle tamamen dünyadan silindi. Artık bu virüsü görmüyoruz ama sonrasında maymun çiçeği virüsü ortaya çıktı" değerlendirmesi yaptı.

ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK DEĞİL

Virüsün cilt döküntülerine neden olduğunu hatırlatan Medipol Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Rıdvan Dumlu da "Hastalığın ortalama

14 günlük kuluçka süresi var. Bu süreden sonra 1-3 gün arası hastalık öncesi ateş, lenf bezlerinde şişkinlik, halsizlik ve baş ağrısıyla ilerleyen bir süreç oluyor. Daha sonra ise vücuda yayılan döküntüler görülüyor. Hastalık genelde immün sistemi normal çalışan kişilerde kendini sınırlar. Ancak immün sistemi normal çalışmayan hastalarda ölümle sonuçlanabilir" diye açıkladı. Dumlu, bu hastalıkta ölümün düşük ihtimal olduğunu da vurguladı.

Türkiye'de rastlanmadı

Sağlık Bakanlığı, özellikle Afrika kıtasında görülen ve halk arasında maymun çiçeği olarak adlandırılan M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de rastlanmadığını ve henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacının bulunmadığını bildirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir."