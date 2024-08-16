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Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri, Rize çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, Van'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 08:11, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 08:12
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Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri ile Rize çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sonra kuzeyi kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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