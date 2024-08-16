30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de raylı sistemler ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 08:41, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 08:43
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı toplu taşıma seferleri ücretsiz olarak gerçekleşecek. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.
Ayrıca İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri de ücretsiz olacak.