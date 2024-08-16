30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı toplu taşıma seferleri ücretsiz olarak gerçekleşecek. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

Ayrıca İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri de ücretsiz olacak.