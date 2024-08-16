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Naci Görür, Marmara depreminin yıldönümünde bölgeyi uyardı

Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen, en önemli olaylardan biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde, 20 bine yakın insan hayatını kaybetmişti. Yer bilimciler, 1999 depremini hatırlatarak olası İstanbul depremi için uyarılarını sürdürüyor. Deprem uzmanları, megakentte 7 ve üzeri deprem beklendiğini belirterek dirençli kentler çağrısında bulunuyor. Prof. Dr. Naci Görür, büyük Marmara depremi için bir kez daha uyardı. Görür, bilim insanlarının Marmara Bölgesi için alarm verdiğini söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 09:08, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:08
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Naci Görür, Marmara depreminin yıldönümünde bölgeyi uyardı

Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biri olan 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde, resmi raporlara göre 17 bin 480 kişi öldü, 23 bin 781 kişi yaralandı. 285 bin 211 ev, 42 bin 902 iş yeri de hasar gördü. 2010 yılında yayımlanan Meclis araştırması raporuna göre ise hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 373, yaralananların sayısı 48 bin 901 kişi olarak belirtildi.

Deprem uzmanları Marmara Fayı'nın deprem üretme periyodunun dolduğunu söyleyerek 7 ve üzeri deprem uyarısında bulunuyor. Marmara Depreminin 25'inci yılında Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

"Bilim dünyası Marmara Bölgesi için alarm verdi"

Görür, "17 Ağustos 1999 Gölcük Depreminden sonra bilim dünyası Marmara Bölgesi için alarm verdi ve bölgenin genelde, İstanbul'un özelde depreme hazırlanması gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı. Görür, paylaşımının devamında "Aradan 25 yıl geçti ama halen daha konuşuyoruz. İstanbul depreme hazır değil. Bugüne kadar yapılanlar, yapılması gerekenlerin küsüratı durumunda" ifadelerine yer verdi.

Görür paylaşımında şu uyarıları yaptı:

"İstanbul'un depreme hazırlanması için HÜKÜMET, YEREL YÖNETİM ve İSTANBUL HALKININ el ele vermesi, birbirine yardımcı olması ve birlikte çalışması şart. Hükümet ve yerel yönetimin kararlı bir irade göstermesi, halkın ise denetim ve gözetim işlevini yerine getirmesi şart. Aksi halde millet olarak çok üzüleceğiz demektir. SAKIN OLAKİ 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİ UNUTMAYIN. 17 Ağustos 1999, 6 Şubat 2023 ve depremlerde kaybettiğimiz tüm canlarımıza tanrıdan rahmet diliyorum. Milletimin başı sağolsun."

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