Dolar kuru bugün ne kadar?

Döviz kurlarında küresel satış baskısı ile başlayan yükseliş devam ediyor.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 33,8380'e kadar yükselerek zirveyi tazeledi.

Dolar/TL, saat 09.23 itibarıyla 33,6860 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda Euro/TL 37,0072'den alıcı buldu. TL'nin dolar karşısındaki iki haftalık değer kaybı yaklaşık yüzde 1,3 oldu.

Piyasalarda TL likidite gelişmeleri, önümüzdeki haftaki Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi bugün açıklanacak piyasa katılımcıları anketi izleniyor.

Bugün ayrıca hesaplama yönteminde revizyon yapılan temmuz ayı konut fiyat endeksi de güncellenmiş serilerle birlikte açıklanacak.

KÜRESEL PİYASALAR

Piyasalarda geçen haftaki dalgalanmanın ardından ABD'de açıklanan ekonomik veriler dünyanın en büyük ekonomisinde resesyon endişelerini azalttı. Ayrıca verilerin, eylülde agresif faiz indirimine ihtiyaç duyulacağı yönündeki beklentilerini de zayıflatmasıyla bu hafta küresel piyasalarda daha sakin bir seyir görüldü.

CME FedWatch toola göre, piyasalar Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz indirimine gitmesine artık yalnızca yüzde 25 ihtimal veriyor. Bu olasılık geçen hafta yüzde 55 olarak fiyatlanıyordu.

Dolar, Fed'in gelecek ay para politikasını agresif şekilde gevşetmek zorunda kalacağı beklentilerini azalmasının ardından güçlü seyretti.

Dolardaki güçlü seyir risk iştahındaki toparlanmaya rağmen gelişmekte olan ülke para birimlerini baskı altında tutuyor.