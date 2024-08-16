Dolar kuru bugün ne kadar?

Bakan Yumaklı: Önümüzdeki üç güne dikkat...
Bakan Yumaklı: Önümüzdeki üç güne dikkat...
Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
TCMB faiz kararını salı günü açıklayacak
TCMB faiz kararını salı günü açıklayacak
Naci Görür, Marmara depreminin yıldönümünde bölgeyi uyardı
Naci Görür, Marmara depreminin yıldönümünde bölgeyi uyardı
30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
Bakanlıktan 'Suriye Aile Hukuku Kitabı' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'Suriye Aile Hukuku Kitabı' iddiasına yalanlama
AK Parti'de hazırlıklar başladı! Kongre kararı 3 Eylül'de alınacak
AK Parti'de hazırlıklar başladı! Kongre kararı 3 Eylül'de alınacak
Maymun Çiçeği'nde paniğe gerek yok
Maymun Çiçeği'nde paniğe gerek yok
Katil ilaçlar... Tarımda ölümcül vurgun
Katil ilaçlar... Tarımda ölümcül vurgun
Bakan Yumaklı'dan üç ildeki orman yangınlarıyla ilgili açıklama
Bakan Yumaklı'dan üç ildeki orman yangınlarıyla ilgili açıklama
Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
Adalet Bakanlığı: Ümit Özdağ'ın iddiaları tamamen asılsızdır
Adalet Bakanlığı: Ümit Özdağ'ın iddiaları tamamen asılsızdır
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi
Merkez Bankası rezervleri 153 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 153 milyon dolar azaldı
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti 85 milyonun ortak yurdudur
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti 85 milyonun ortak yurdudur
'Doğrulanmış ilan' düzenlemesi: Sahte ilanların önüne geçilecek
'Doğrulanmış ilan' düzenlemesi: Sahte ilanların önüne geçilecek
Bolu'daki orman yangınının dumanı Eskişehir semalarını kapladı
Bolu'daki orman yangınının dumanı Eskişehir semalarını kapladı
İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş temmuzda da devam etti
İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş temmuzda da devam etti
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin faiz kararı ne olur?
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin faiz kararı ne olur?
Bakan Tekin: Okul, öğretmen, ebeveyn, çocuklar; kocaman bir aileyiz
Bakan Tekin: Okul, öğretmen, ebeveyn, çocuklar; kocaman bir aileyiz
Mahmud Abbas: Topraklarımızdan ayrılmayacağız
Mahmud Abbas: Topraklarımızdan ayrılmayacağız
Gazze'de ateşkes ve rehine takası nasıl olacak?
Gazze'de ateşkes ve rehine takası nasıl olacak?
Bakan Yumaklı: Et fiyatlarını düşürdük ama hala pahalıya satılıyor
Bakan Yumaklı: Et fiyatlarını düşürdük ama hala pahalıya satılıyor
ALES/2 sınav sonuçları açıklandı
ALES/2 sınav sonuçları açıklandı
Merkez Bankası faiz indirimlerine ne zaman başlayacak?
Merkez Bankası faiz indirimlerine ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığından 'maymun çiçeği' açıklaması
Sağlık Bakanlığından 'maymun çiçeği' açıklaması
Rekabet'ten çimento sektörüne yakın takip
Rekabet'ten çimento sektörüne yakın takip
HGS ücretlerine yüzde 40 zam geliyor! Yeni tarife belli oldu
HGS ücretlerine yüzde 40 zam geliyor! Yeni tarife belli oldu
Sınırda insan kaçakçılığı: Tuğgeneral Yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
Sınırda insan kaçakçılığı: Tuğgeneral Yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
QR kodlar üzerinden siber saldırılar arttı
QR kodlar üzerinden siber saldırılar arttı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 09:38, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:40
Yazdır
Dolar kuru bugün ne kadar?

Döviz kurlarında küresel satış baskısı ile başlayan yükseliş devam ediyor.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 33,8380'e kadar yükselerek zirveyi tazeledi.

Dolar/TL, saat 09.23 itibarıyla 33,6860 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda Euro/TL 37,0072'den alıcı buldu. TL'nin dolar karşısındaki iki haftalık değer kaybı yaklaşık yüzde 1,3 oldu.

Piyasalarda TL likidite gelişmeleri, önümüzdeki haftaki Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi bugün açıklanacak piyasa katılımcıları anketi izleniyor.

Bugün ayrıca hesaplama yönteminde revizyon yapılan temmuz ayı konut fiyat endeksi de güncellenmiş serilerle birlikte açıklanacak.

KÜRESEL PİYASALAR

Piyasalarda geçen haftaki dalgalanmanın ardından ABD'de açıklanan ekonomik veriler dünyanın en büyük ekonomisinde resesyon endişelerini azalttı. Ayrıca verilerin, eylülde agresif faiz indirimine ihtiyaç duyulacağı yönündeki beklentilerini de zayıflatmasıyla bu hafta küresel piyasalarda daha sakin bir seyir görüldü.

CME FedWatch toola göre, piyasalar Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz indirimine gitmesine artık yalnızca yüzde 25 ihtimal veriyor. Bu olasılık geçen hafta yüzde 55 olarak fiyatlanıyordu.

Dolar, Fed'in gelecek ay para politikasını agresif şekilde gevşetmek zorunda kalacağı beklentilerini azalmasının ardından güçlü seyretti.

Dolardaki güçlü seyir risk iştahındaki toparlanmaya rağmen gelişmekte olan ülke para birimlerini baskı altında tutuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber