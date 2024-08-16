Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,48 puan artışla 9.984,46 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 32,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,16 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de açıklanan verilerin resesyon endişelerini azaltmasıyla pozitif bir seyrin öne çıktığını söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.