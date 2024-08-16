Abdullah Güler: Türkiye bir hukuk devletidir, kişiye göre değişmez

TBMM'de vekiller arasında kavga
TBMM'de vekiller arasında kavga
Konaklama ve yiyecek sektöründe istihdam rekoru
Konaklama ve yiyecek sektöründe istihdam rekoru
Suriye'de art arda iki deprem: Türkiye'de de hissedildi
Suriye'de art arda iki deprem: Türkiye'de de hissedildi
DSÖ'den maymun çiçeği çağrısı: Birlikte hareket etmeliyiz
DSÖ'den maymun çiçeği çağrısı: Birlikte hareket etmeliyiz
Denizli'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi öldü
Denizli'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi öldü
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı
MEB'in dizisinin adını veliler koydu: Ailem
MEB'in dizisinin adını veliler koydu: Ailem
Dilan Polat davasının seyrini değiştirecek itiraf!
Dilan Polat davasının seyrini değiştirecek itiraf!
Bakan Yumaklı: Önümüzdeki üç güne dikkat...
Bakan Yumaklı: Önümüzdeki üç güne dikkat...
Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
TCMB faiz kararını salı günü açıklayacak
TCMB faiz kararını salı günü açıklayacak
Naci Görür, Marmara depreminin yıldönümünde bölgeyi uyardı
Naci Görür, Marmara depreminin yıldönümünde bölgeyi uyardı
30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
Bakanlıktan 'Suriye Aile Hukuku Kitabı' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'Suriye Aile Hukuku Kitabı' iddiasına yalanlama
AK Parti'de hazırlıklar başladı! Kongre kararı 3 Eylül'de alınacak
AK Parti'de hazırlıklar başladı! Kongre kararı 3 Eylül'de alınacak
Maymun Çiçeği'nde paniğe gerek yok
Maymun Çiçeği'nde paniğe gerek yok
Katil ilaçlar... Tarımda ölümcül vurgun
Katil ilaçlar... Tarımda ölümcül vurgun
Bakan Yumaklı'dan üç ildeki orman yangınlarıyla ilgili açıklama
Bakan Yumaklı'dan üç ildeki orman yangınlarıyla ilgili açıklama
Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
Adalet Bakanlığı: Ümit Özdağ'ın iddiaları tamamen asılsızdır
Adalet Bakanlığı: Ümit Özdağ'ın iddiaları tamamen asılsızdır
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi
Merkez Bankası rezervleri 153 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 153 milyon dolar azaldı
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti 85 milyonun ortak yurdudur
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti 85 milyonun ortak yurdudur
'Doğrulanmış ilan' düzenlemesi: Sahte ilanların önüne geçilecek
'Doğrulanmış ilan' düzenlemesi: Sahte ilanların önüne geçilecek
Bolu'daki orman yangınının dumanı Eskişehir semalarını kapladı
Bolu'daki orman yangınının dumanı Eskişehir semalarını kapladı
İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş temmuzda da devam etti
İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş temmuzda da devam etti
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin faiz kararı ne olur?
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin faiz kararı ne olur?
Bakan Tekin: Okul, öğretmen, ebeveyn, çocuklar; kocaman bir aileyiz
Bakan Tekin: Okul, öğretmen, ebeveyn, çocuklar; kocaman bir aileyiz
Mahmud Abbas: Topraklarımızdan ayrılmayacağız
Mahmud Abbas: Topraklarımızdan ayrılmayacağız
Ana sayfaHaberler Siyasi

Abdullah Güler: Türkiye bir hukuk devletidir, kişiye göre değişmez

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te Can Atalay oturumuna ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, kişiye göre değişmez. Olağanüstü toplantı yeter sayısı sağlanırsa Meclis'e gireceğiz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 12:59, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 12:51
Yazdır
Abdullah Güler: Türkiye bir hukuk devletidir, kişiye göre değişmez

Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere olağanüstü toplanmasına ilişkin şunları kaydetti;

Anayasanın 148. maddesi, Anayasa Mahkemesi kanunlarının, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün anayasaya şekli ve esas bakımlarından uygun olup olmadığını denetler ve bireysel başvuruda kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz. Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunda düzenlenir.

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıldı. Hak ihlali kararı verdi. Ne yapması gerekiyor? Hemen şunu yapması gerekiyor; 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi kuruluş ve yargılama usulleri kanunu gereğince 50. madde. Diyor ki; bölümler esasen kararları gerekçeleriyle birlikte ilgililere bireysel başvuru yapan ilgililere ve Adalet Bakanlığı'na tebliğ edilir ve mahkeme internet sayfasında yayınlanır. Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa ihlal ve sonuçların ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yani Anayasa Mahkemesi'nin anayasa 148, 6616, 6216 sayılı yasanın 50. maddesi gereğince ilgili mahkemeye ve Adalet Bakanlığı'na bildirmekten başka bir şey var mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi bu bu yöntemde bir yerde duruyor mu? Yok.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasamızın 2. maddesinde belirttiğimiz üzere bir hukuk devletidir. Hukuk kuralları şahsa göre, kişiye göre, zümreye göre değişmez. Geçmişteki uygulamalarımız tatbikatımız belli. Bizim mevcut bu durum içerisinde ortada anayasamızın 154. maddesi kapsam içerisinde somut denetimiyle beraber yeniden mahkeme tarafından verilmiş bir karar istinaf ve Yargıtay süreciyle kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü var. Bu mahkumiyet hükmü ilgili somut norm denetimine tabi mahkemelerce kaldırılmadan yeni bir hüküm tesis edilmeden siz burada Anayasa Mahkemesi'ni sadece karar verilmesinde yer olmadığına şeklindeki bir hükmü ifade eden bir kararla hiçbir işlem tesis edemezsiniz. Dolayısıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi hukuk zemininde, hukuk kuralları içerisinde bu işlemlerin yapılması için değerli.

Biz Meclis'te olağanüstü toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanırsa gireceğiz. Orada yine bu beyanlarımızı, bu açıklamalarımızı Genel Kurul'da da söyleyeceğiz. Dolayısıyla farklı bir beklenti içerisinde sanki Anayasa Mahkemesi yerel mahkemenin veya Yargıtay yerine geçerek hükmü kaldırmış veya değiştirmiş veya yeni bir tespitte bulunmuş gibi bir durum yok.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber