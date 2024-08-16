Suriye'de art arda iki deprem: Türkiye'de de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 120 kilometre mesafede, merkez üssü Suriye'nin Hama kenti olan 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Saat 13.18'de meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Sarsıntının merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesine 120 kilometre uzaklıkta.

3 gün önceki deprem Güneydoğu illerinde de hissedilmişti

13 Ağustos'ta Hatay'ın Yayladağı ilçesine 103 kilometre mesafede, merkez üssü Suriye'nin Hama kenti olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Saat 23.56'da meydana gelen deprem, 19,38 kilometre derinlikte kaydedilmişti.

Sarsıntı, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Hatay'da da hissedilmişti.