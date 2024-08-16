Ankara'da farklı suçlardan aranan 580 şüpheli yakalandı
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında farklı suçlardan aranan 580 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 15:25, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 15:25
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9-15 Ağustos tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 17, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 30, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 215 ve ifadeye yönelik aranan 315 kişi yakalandı.