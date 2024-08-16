Akaryakıt tankeri kaçak sigara deposu çıktı
Batman'da takibe alınıp durdurulan tankerde yapılan aramada birçok yerde zulalanmış toplam 2 bin 410 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 17:41, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 17:46
Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nün kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında seyir halindeki bir akaryakıt tankerini takibe alan Kaçakçılık
ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca Mahallesi Doğuş
Caddesi üzerinde tankeri durdurdu. Tankerde yapılan aramada, halatlarla bağlanarak
tankerin içine sarkıtılmış toplam 2 bin 410 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Sigaralara el koyan polis tanker sürücüsünü gözaltına aldı. Emniyete götürülen tanker sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.