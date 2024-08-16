Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, 2024-YKS kapsamında spor bilimleri için Özel Yetenek Sınavı'na (ÖZYES) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 17:56, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 18:33
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS ÖZYES'e başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Açıklamada, adayların, sınava girecekleri yeri gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceği belirtildi.