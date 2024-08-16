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Soyguncuyu üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir markette av tüfeği ile soygun girişiminde bulunan şahıs, soygun girişiminin başarısız olmasının ardından motosikletine binip kaçmak isterken, çevredeki bir vatandaşın üzerine atlaması ile etkisiz hale getirildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 18:12, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 18:13
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Soyguncuyu üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi

Olay, Camikebir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir markette saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. (19) isimli soyguncu motosikleti ile gelip, elinde av tüfeği ile markete girerek kasadaki paraları almak istedi. A.Ö. kasadaki paraları almak isterken market sahibi ile aralarında arbede yaşandı. Tüfeğini markette düşüren soyguncu, motosikletine binerek bölgeden uzaklaşmak istedi. O sırada bölgede bulunan vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlardan biri, soyguncunun üzerine atlayıp yere düşürdü. Sesleri duyan Kaymakamlıkta görevli polis memuru da bölgeye gelerek şahsı gözaltına aldı. Yapılan ihbar ile bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Etkisiz hale getirilen soyguncu gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Market sahibinin durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

"O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi"

Av tüfeği ile soygun girişimi başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde soyguncunun motosikleti ile gelip, av tüfeği ile içeriye girmesi, bir süre sonra koşarak dışarı çıkması ve vatandaşın soyguncunun üzerine atlayıp düşürdüğü anlar yer aldı.

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