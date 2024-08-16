Bakan Yumaklı açıkladı: Bir günde 47 yangın çıktı

Bakan Yumaklı, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin havadan ve karadan inceleme yaptıktan sonra Dedeler köyünde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'ne geldi.

Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, bu sabah Çanakkale yangınının kontrol altına alındığını açıkladıklarını, dün başlayan Bolu'daki yangının ise çok kısa sürede şiddetli rüzgar sebebiyle 30 kilometrelik alanı etkileyecek boyuta geldiğini söyledi.

Alanın geniş ve çok sarp olmasının, bölgede yarık ve dik kayalıkların bulunmasının müdahaleyi güçleştirdiğini dile getiren Yumaklı, Bolu'daki yangına 11 helikopter, 118 kara aracı ve 601 personelle müdahalenin sürdüğünü, gece boyunca çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Ekiplerin sonuç ala ala gittiğini söyleyen Yumaklı, şöyle devam etti:

"Çok şükür can kaybımız yok. Her şey bu anlamda kontrol altında. Ayvatlar, Umurlar, Yeniköy ve Seferler mahalleleri tedbiren tahliye edilmiş durumda. Yine tedbir amaçlı Göynük-Nallıhan yolu da trafiğe kapatıldı.

Diğer taraftan, dün saat 21.10'da İzmir Yamanlar'da başka bir yangın çıkmıştı. Gece boyu onunla da uğraştık ve o müdahaleler sonucunda belli bir enerji düşüklüğüne getirmiştik ki sabah 10.14'te bu yangına 2 kilometre ötede yeni bir yangın çıktı. Buna da yine 4 dakika içinde müdahale edildi. Birbirine yakın 2 yangın. 4 tanker uçağı, 15 helikopter, 70 kara aracı ve yaklaşık 450 personelle yangını kontrol altına almak için çalışıyoruz."

Yumaklı, İzmir'de de yine şiddetli rüzgarın çalışmaları zaman zaman engellediğine işaret ederek, "Yamanlar mevkisindeki yangınların yerleşim yerlerine çok yakın olması, bizi ilk başta çok yoğun şekilde buralara sevk etti. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok ancak 16 ev yandı, 87 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Yine burada da Valiliğimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD, ilgili kurumlar, yerel yönetimler hep birlikte yoğun şekilde gayret ediyorlar." dedi.

İzmir'de üçüncü bir yangın daha olduğunu belirten Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Saat 15.36'da Beydağı'nda meydana geldi. Yine burada da ilk müdahale 6 dakika sonra yapıldı. Buraya da 3 uçak, bir helikopter sevk ettik. Maalesef burası da kırsal alanda başlayıp orman alanına sirayet eden bir yangın. İzmir'deki yangınların çıkış sebeplerini kolluk güçleri araştırıyor, bununla ilgili Valilik gerekli açıklamayı yapacaktır. Yine bu sabah Manisa Gördes'te yangın olduğundan bahsetmiştim ve oldukça enerjisini düşürdüğümüzü söylemiştim ancak meteorolojik koşullar değişti. Çok kararsız ve şiddetli bir rüzgar yine başladı. Enerjisinde yeniden bir artış meydana geldi. Arkadaşlarımız buranın kontrol altına alınmasıyla ilgili de çok yoğun çabalarını sürdürüyorlar."

Bakan Yumaklı, bunların dışında kamuoyuna yansıyan ya da yansımayan birçok yangınla mücadelelerinin devam ettiğini vurgulayarak, "Bugün şu ana kadar ülke genelinde orman ve kırsal yangını olmak üzere - küçükleri hiç bahsetmiyorum, belli bir seviye üzerinde - 47 yangın çıktı. Bunların 30'u kontrol altına alındı, 17'sine müdahalelerimiz devam ediyor. Bu yangınların arasında büyüme potansiyeli olan Aydın Didim Akyeniköy'de saat 12.56'da çıkan yangın vardı. Buna da saat 13.05'te ilk müdahale yapıldı. 3 uçak, 5 helikopter, 27 kara aracı ve 155 personel sevk ettik. Yine bu yangın da kırsal alanda başlayıp maalesef orman alanına sirayet eden bir yangın. Bütün bu yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bizler burada olacağız. Yangın sönene kadar buradayız." diye konuştu.

- "Orman teşkilatı olarak alarma geçtik"

Yangınlarla mücadele ederken aynı zamanda dezenformasyonla da uğraştıklarını dile getiren Yumaklı, "Onlarla mücadele etmek yerine yangınla mücadele etmeyi seçiyoruz ancak hakikaten bizlerin çalışmalarını güçleştirici ya da kamuoyunda hassasiyeti yükseltici bu dezenformasyonların ülkesini, milletini seven hiç kimseye faydası yok. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan bizlerin ya da resmi kurumların yaptığı açıklamaların dışında hiç kimseye, hiçbir açıklamaya, hiçbir habere itibar etmemelerini özellikle istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

Yumaklı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumuna ilişkin uyarısını yineleyerek şunları kaydetti:

"Bizler orman teşkilatı olarak alarma geçtik. Bütün ilgili kurum ve kuruluşlar alarma geçti ancak çok kıymetli vatandaşlarıma buradan bir konuyu hatırlatmak isterim. O da şu; bizler ne yaparsak yapalım sizlerin yardımı olmadan herhangi bir şekilde başarılı olamayız. Neden? Şu anda içinde bulunduğumuz ve hakikaten hiçbirimizin görmek istemeyeceği görüntüleri oluşturan yangın, maalesef ki bir tarladaki anızın yakılmasından meydana geldi. Bununla ilgili de ilgili kişiler gözaltına alınmış durumda. Basit bir şeyin nelere mal olacağını hepimizin tekrar düşünmesi lazım. Lütfen en azından bir hafta boyunca kapalı alanların dışında hiçbir ateş yakılmasın. Mümkünse ateş yanmaya sebebiyet verecek herhangi bir ortam oluşturulmasın."