TSK'dan Göynük'teki orman yangınını söndürme çalışmasına helikopter desteği

Paylaşımda, yangına müdahale eden helikopterden görüntüler de yer aldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 adet helikopter ile destek sağlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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