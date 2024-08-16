TSK'dan Göynük'teki orman yangınını söndürme çalışmasına helikopter desteği
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopterle destek sağlandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 20:12, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 20:46
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 adet helikopter ile destek sağlıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, yangına müdahale eden helikopterden görüntüler de yer aldı.