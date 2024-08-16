Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Çermik ilçesi Ergani yolu Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Diyar Karadeniz (19) hayatını kaybetti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net