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Yozgat'ta bıçaklı saldırıya uğrayan bir çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 21:40, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 21:45
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Yozgat'ta bıçaklı saldırıya uğrayan bir çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

İddiaya göre, Z.Y. (17), Salih Paşa Camisi önünde sohbet ettiği F.Ü. (14) ve E.G'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı.

Şüpheli, kendisini yakalamak isteyen M.L'yi (61) de yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan F.Ü, buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

F.Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüphelinin alkollü olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden F.Ü'nün cenazesi Gedikhasanlı köyü mezarlığına defnedildi.

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