Bakan Yumaklı, yangının devam ettiği İzmir'e gidiyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangın bölgesine gitmek üzere Ankara'dan yola çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 22:57, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 23:36
Gün içinde Çanakkale'deki yangın dolayısıyla bu kentte bulunan Yumaklı, ardından Bolu'nun Göynük ilçesine geçti. Dedeler köyündeki Yangın Yönetim Merkezi'ne giden Bakan Yumaklı, burada da yangınla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu.
Bakan Yumaklı, İzmir'de dün başlayan ve halen devam eden yangına yönelik incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan İzmir'e hareket etti.