Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 23:33, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 23:32
Selçuklu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, İbrahim Halil Baynaz olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ali İlingi ve Ali Baynaz hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.