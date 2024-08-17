17 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılacak.

(Nevşehir/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı ile Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı'na iştirak edecek.

(Muğla/14.30/16.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Malatya/11.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, partisinin Edirne İl Başkanlığını ve Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek.

(Edirne/12.00/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Saray-Kırklareli Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunacak ve açıklama yapacak, Valiliği ve Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek, AK Parti Kırklareli İlçe Başkanları ve AK Parti Kırklareli İl Danışma Meclisi ile toplantı yapacak.

(Kırklareli/11.00-15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Marmara Depremi'nin 25. yılı

- Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin meydana geldiği saatte anılacak.

(Kocaeli/Yalova/Sakarya/03.02)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 2. haftasına; Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor, Adana Demirspor-Çaykur Rizespor ve Göztepe-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/19.15/Adana/İzmir/21.45)

2- Trendyol 1. Lig'in 2. haftasına; Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü ve Manisa FK-Sakaryaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/17.00/Erzurum/19.15/Manisa/21.45)

3- Voleybol 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek.

(Sofya/18.30)