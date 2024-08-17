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Bakan Tunç: Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar ilk andan itibaren başlatılmıştır. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ağustos 2024 07:42, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 07:34
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Bakan Tunç: Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar ilk andan itibaren başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç, devletin tüm imkanlarını seferber ederek yangınlardan etkilenen vatandaşların yanında olduğunu kaydetti.

Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı olarak, havadan ve karadan aralıksız bir şekilde müdahale edilen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılmaları için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekiplerimizi (CEKUT) görevlendirdik. 100 kişilik uzman CEKUT ekibimizi, araç ve ekipmanlarıyla birlikte yangınlara müdahale için teyakkuza geçirdik. Bütün çabamız ve duamız yangınların en kısa sürede söndürülmesi içindir. Yeşil Vatan'ımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyor, yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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