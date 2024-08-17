Sırada TikTok mu var? TBMM'de sosyal medya toplantısı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, dün AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın başkanlığında, dijital mecralardaki son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. Yayman, Türkiye'nin dünyada en fazla sosyal medya kullanan ülkelerden birisi olduğunu söyledi.

Instagram'ın kapatılıp tekrar açılması ile Roblox oyun platformuna erişim yasağı getirilmesi sürecini değerlendiren Yayman "Erişim engellinin getirilmesi yasal düzenlemelerdi. Instagram'ın açılmış olmasını değerli buluyoruz. Oyun mecralarına ilişkin de Adana mahkemesinin kararına hepimiz uymak zorundayız. Berlin'de, Paris'te, Londra'da, Washington'da, Viyana'da hangi hukuka uyuyorsanız, o ülkenin yasalarına ne derece saygı gösteriyorsanız, Türkiye'de de buna uymak zorundasınız. Bunu da bir ast üst ilişkisiyle değil, bir yönetişim anlayışı içerisinde, karar alma sürecinin paydaşları olarak dile getiriyoruz" dedi.

YIKICI ETKİSİ DAHA FAZLA

Sosyal medyanın yapıcı etkisinin, yıkıcı etkisine göre daha zayıf olduğunu belirten Hüseyin Yayman, dijital platformların propaganda gücüne dikkat çekti. Yayman "Artık hibrit bir siyasal iletişim kampanyası yapılıyor. ABD'de cumhuriyetçilerle demokratlar arasındaki siyasal mücadelenin meydanlardan, salonlardan daha çok dijital platformlarda yürütüldüğünü ve dijitalleşen siyaset bağlamında bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Son dönemde özellikle çocuklar ve gençler arasında artan dijital bağımlılık tehlikesine vurgu yapan Yayman "Dijital bağımlılık konusunda çalışmalıyız. Ulusal güvenlik meselesine dönüşme ihtimali riski var" değerlendirmesinde bulundu.

AK Partili Yayman, sosyal medya platformlarının yetkililerinin, komisyonda daha önce konuştuklarını hatırlatarak "Hiçbiri reklam gelirini açıklamadı. Vergisini de paylaşmadı. Meselenin ticari boyutunu görmemiz lazım" diyerek tepki gösterdi.

TİKTOK GÜVENLİK PROBLEMİ

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanvekili Giresun Milletvekili Nazım Elmas, birçok Avrupa ülkesinde özellikle iş telefonlarında TikTok kullanımının yasak olduğunu belirterek "Hepsinde yasaklanma sebebi siber güvenlik" dedi.

ESMA ALTIN