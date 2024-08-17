Yurt içi piyasada gözler faiz kararında
Yurt içi piyasada gözler faiz kararında
Irak'tan yeni göç dalgası mı gelecek?
Irak'tan yeni göç dalgası mı gelecek?
Sırada TikTok mu var? TBMM'de sosyal medya toplantısı
Sırada TikTok mu var? TBMM'de sosyal medya toplantısı
Maymun çiçeği virüsüne karşı en şanslı onlar! Yüzde 80 korunaklılar
Maymun çiçeği virüsüne karşı en şanslı onlar! Yüzde 80 korunaklılar
Bakan Tunç: Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir
Bakan Tunç: Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir
Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yunan adaları Türklerle doldu taştı
Yunan adaları Türklerle doldu taştı
Çinli batarya üreticisinden Türkiye'ye büyük yatırım
Çinli batarya üreticisinden Türkiye'ye büyük yatırım
AYM'nin Can Atalay kararı Meclis'te okutulmadı: Vekillik yolu kapandı
AYM'nin Can Atalay kararı Meclis'te okutulmadı: Vekillik yolu kapandı
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bir günde 47 yangın çıktı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bir günde 47 yangın çıktı
Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 2'si tapu müdürü 17 gözaltı
Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 2'si tapu müdürü 17 gözaltı
TBMM'deki kavga nedeniyle iki vekile 'kınama' cezası
TBMM'deki kavga nedeniyle iki vekile 'kınama' cezası
Yemeğe giden 4 kişilik aile geri dönmeyince facia ortaya çıktı
Yemeğe giden 4 kişilik aile geri dönmeyince facia ortaya çıktı
Dolar bir barajı daha geçti: 33,70 TL
Dolar bir barajı daha geçti: 33,70 TL
Sosyal Medya platformlarının Türkiye'deki takipçi sayıları
Sosyal Medya platformlarının Türkiye'deki takipçi sayıları
'Üniversite öğrencisi eğitimi için böbreğini satmak istedi' iddiası yalanlandı
'Üniversite öğrencisi eğitimi için böbreğini satmak istedi' iddiası yalanlandı
Konaklama ve yiyecek sektöründe istihdam rekoru
Konaklama ve yiyecek sektöründe istihdam rekoru
Suriye'de art arda iki deprem: Türkiye'de de hissedildi
Suriye'de art arda iki deprem: Türkiye'de de hissedildi
DSÖ'den maymun çiçeği çağrısı: Birlikte hareket etmeliyiz
DSÖ'den maymun çiçeği çağrısı: Birlikte hareket etmeliyiz
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı
MEB'in dizisinin adını veliler koydu: Ailem
MEB'in dizisinin adını veliler koydu: Ailem
Dilan Polat davasının seyrini değiştirecek itiraf!
Dilan Polat davasının seyrini değiştirecek itiraf!
Bakan Yumaklı: Önümüzdeki üç güne dikkat...
Bakan Yumaklı: Önümüzdeki üç güne dikkat...
Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
TCMB faiz kararını salı günü açıklayacak
TCMB faiz kararını salı günü açıklayacak
Naci Görür, Marmara depreminin yıldönümünde bölgeyi uyardı
Naci Görür, Marmara depreminin yıldönümünde bölgeyi uyardı
30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
Bakanlıktan 'Suriye Aile Hukuku Kitabı' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'Suriye Aile Hukuku Kitabı' iddiasına yalanlama
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Sırada TikTok mu var? TBMM'de sosyal medya toplantısı

Dijital platformların propaganda gücüne dikkat çekilerek artık siyasal mücadelenin meydanlardan, salonlardan daha çok dijital platformlarda yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Ağustos 2024 08:10, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 09:04
Yazdır
Sırada TikTok mu var? TBMM'de sosyal medya toplantısı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, dün AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın başkanlığında, dijital mecralardaki son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. Yayman, Türkiye'nin dünyada en fazla sosyal medya kullanan ülkelerden birisi olduğunu söyledi.

Instagram'ın kapatılıp tekrar açılması ile Roblox oyun platformuna erişim yasağı getirilmesi sürecini değerlendiren Yayman "Erişim engellinin getirilmesi yasal düzenlemelerdi. Instagram'ın açılmış olmasını değerli buluyoruz. Oyun mecralarına ilişkin de Adana mahkemesinin kararına hepimiz uymak zorundayız. Berlin'de, Paris'te, Londra'da, Washington'da, Viyana'da hangi hukuka uyuyorsanız, o ülkenin yasalarına ne derece saygı gösteriyorsanız, Türkiye'de de buna uymak zorundasınız. Bunu da bir ast üst ilişkisiyle değil, bir yönetişim anlayışı içerisinde, karar alma sürecinin paydaşları olarak dile getiriyoruz" dedi.

YIKICI ETKİSİ DAHA FAZLA

Sosyal medyanın yapıcı etkisinin, yıkıcı etkisine göre daha zayıf olduğunu belirten Hüseyin Yayman, dijital platformların propaganda gücüne dikkat çekti. Yayman "Artık hibrit bir siyasal iletişim kampanyası yapılıyor. ABD'de cumhuriyetçilerle demokratlar arasındaki siyasal mücadelenin meydanlardan, salonlardan daha çok dijital platformlarda yürütüldüğünü ve dijitalleşen siyaset bağlamında bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Son dönemde özellikle çocuklar ve gençler arasında artan dijital bağımlılık tehlikesine vurgu yapan Yayman "Dijital bağımlılık konusunda çalışmalıyız. Ulusal güvenlik meselesine dönüşme ihtimali riski var" değerlendirmesinde bulundu.

AK Partili Yayman, sosyal medya platformlarının yetkililerinin, komisyonda daha önce konuştuklarını hatırlatarak "Hiçbiri reklam gelirini açıklamadı. Vergisini de paylaşmadı. Meselenin ticari boyutunu görmemiz lazım" diyerek tepki gösterdi.

TİKTOK GÜVENLİK PROBLEMİ

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanvekili Giresun Milletvekili Nazım Elmas, birçok Avrupa ülkesinde özellikle iş telefonlarında TikTok kullanımının yasak olduğunu belirterek "Hepsinde yasaklanma sebebi siber güvenlik" dedi.

ESMA ALTIN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber